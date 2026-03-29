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Roger Nordmann élu au Conseil d’État vaudois, le PS conserve son siège

Le socialiste Roger Nordmann a remporté dimanche l’élection complémentaire au Conseil d’État vaudois. Il s’impose face au candidat UDC Jean-François Thuillard et permet à la gauche de conserver le siège laissé vacant par Rebecca Ruiz.

Renversant la tendance du premier tour, Roger Nordmann a remporté dimanche l’élection complémentaire au Conseil d’État vaudois. Devancé de peu lors du premier scrutin, le socialiste lausannois a cette fois su mobiliser son électorat pour s’imposer face à son rival UDC Jean-François Thuillard.

Selon des résultats encore provisoires, il devrait récolter entre 51 et 52% des suffrages. Une victoire construite principalement dans les centres urbains, où le candidat du Parti socialiste a réalisé de très bons scores, notamment à Lausanne. À l’inverse, Jean-François Thuillard s’est largement imposé dans les communes rurales.

Avec cette élection, le PS conserve le siège laissé vacant par sa camarade Rebecca Ruiz. Roger Nordmann accède ainsi pour la première fois à un exécutif, après plus de vingt ans passés au Conseil national.

La composition politique du gouvernement vaudois reste inchangée : la gauche conserve trois sièges – avec Nuria Gorrite (PS) et Vassilis Venizelos (Vert) – mais demeure minoritaire face aux quatre représentants de droite.

/ATS-jga