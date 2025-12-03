RC - Dernières infos

Rodolphe, la mascotte de Nez Rouge, de retour dans notre région

L’opération Nez Rouge reprend des couleurs sur la Riviera et dans le Chablais à l’approche des fêtes de fin d’année.

Depuis 1990 plus de 20 sections réparties dans toute la Suisse romande s’engagent dans cette campagne nationale de sécurité routière menée par des citoyens et surtout pour des citoyens. Le renne Rodolphe, la célèbre mascotte de Nez Rouge, repart donc pour une année au service de la population et plus que jamais Rodolphe a besoin de vous pour honorer sa mission qui nous vient de loin, comme nous le rappelle Sandra Flühmann, responsable promotion et relations publiques pour Nez Rouge Est vaudois.

www.nrev.ch