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Rock’n’roll à Saint-Maurice : un luthier autodidacte créé des guitares électriques d’exception

Le Chablais pourrait bientôt devenir la référence en matière de guitares électriques. Dans son garage d’Épinassey où règne un joyeux bazar, le luthier autodidacte Jonas Cochard façonne depuis deux ans ces instruments techniques, en parallèle de son métier d’informaticien.

Le rock chevillé au corps et la minutie incrustée au bout des doigts, ce musicien-bricoleur (qui se produit sur scène depuis trois ans avec le groupe Montheysan The Broken Chairs) imagine, sculpte et développe dans son atelier « Jocotech » des grattes uniques au monde. Sa première création en 2024 ? La « Telecat » blanche, savant mélange de bois local, d’électronique et de morceaux de vinyle qui rappelle la silhouette d’un félin, est librement inspirée de la mythique « Fender Telecaster ». «Ce modèle demeure le mètre étalon du marché de la guitare. Sur cette base, j’ai construit une forme inédite au look particulier», raconte ce mordu de Peter Gabriel, Jethro Tull et Keziah Jones.

Chaque guitare demande 4 jours de travail à ce papa de quatre enfants. Crédit : Radio Chablais

Alors que le corps est composé de planches en bois issues d’un ancien chalet centenaire valaisan, l’artisan se fournit chez le sédunois Hugo Sierro pour les micros «absolument extraordinaires» . Les manches, potentiomètres et fils proviennent eux de France ou d’Allemagne. «En tant que grand bricoleur et amateur de modifications de guitares depuis gamin, je vibre au contact du bois. C’est une matière vivante qui m’anime», confie avec enthousiasme l’Agaunois de 46 ans. Pour le reste, il dit «découvrir l’électronique sur le tas.» Grâce à des amis érudits qui l’aiguillent au fil des essais, il est capable d’obtenir «un résultat sonore très satisfaisant.»

Une présentation publique remarquée

A l’occasion de la première journée du festival Nuances Pop qui s’est tenu vendredi dernier dans la Grand Rue à Saint-Maurice, Jonas Cochard a présenté pour la première fois publiquement ses instruments lors d’un atelier ponctué de jam sessions. Si l’appréhension était palpable quelques jours avant l’événement, le matériel a rencontré un franc succès auprès des visiteurs. «Toutes les personnes qui ont pris en main mes guitares sont reparties avec le sourire. Ce succès me conforte dans mon approche artisanale.»

Jonas Cochard réalise un rêve d’enfant en jouant ses propres instruments lors du festival de rue Nuances Pop. Crédit : Pemimages.ch

Après avoir développé quatre guitares électriques en deux ans, Jonas Cochard ambitionne de créer sa première basse, suivie d’un amplificateur, pour un jour peut-être, exposer ses merveilles au prestigieux Montreux International Guitar Show (MIG). «Ce salon représente un Graal pour tout luthier qui se lance en Suisse.»

Comptez 2 à 3’000 francs pour vous offrir une guitare électrique sur-mesure signée Jocotech. Chaque instrument fait main requiert jusqu’à 20 heures de travail. Les vinyles incrustés dans le bois proviennent tous de disques voués à la déchetterie, mélangeant chansons françaises et italiennes.

Les créations de Jonas Cochard seront à retrouver en direct sur scène le 5 septembre prochain lors d’un concert du groupe montheysan The Broken Chairs à Vétroz et fin septembre au Café de la Paix de Monthey aux côtés des Backtones.

Interview complète avec Jonas Cochard :

Antoni Da Campo