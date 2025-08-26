RC - Dernières infos

Riviera: une centaine de cycles retrouvés : suspect interpellé

Une personne suspectée d’avoir volé plus d’une centaine de vélos a été interpellée début juillet. Arrêté à Vevey par une patrouille de police Riviera au guidon d’un vélo électrique volé, le suspect de 54 ans a fait l’objet d’une enquête.

Deux perquisitions menées à son domicile et dans un local loué ont permis de mettre la main sur une centaine de cycles et de vélos électriques « de provenance douteuse », indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué mardi matin. Selon les premiers éléments, l’interpellé aurait commis ces vols sur une dizaine d’années.

La police lance un appel afin d’identifier d’éventuelles victimes qui n’auraient pas encore déposé plainte, ou qui n’avaient pas fourni les éléments nécessaires à l’identification de leur vélo lors de leur dépôt de plainte.

GA