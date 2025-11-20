RC - Dernières infos

Riviera Noël lance un mois de féerie entre Montreux, Vevey et Villeneuve

La Riviera vaudoise s’illumine dès aujourd’hui avec l’ouverture de Riviera Noël, déployé de Montreux à Villeneuve. Entre célébration musicale à Montreux, gastronomie locale à Vevey et animations familiales à Villeneuve, l’événement s’affirme comme l’un des rendez-vous phares de l’hiver.

Riviera Noël a ouvert ses portes jeudi matin sur les rives du Léman, de Villeneuve à Vevey. Au milieu : Montreux, cœur historique et pôle majeur de l’événement, qui place cette année la musique au centre de sa thématique pour célébrer son entrée dans le Réseau des Villes créatives UNESCO : concerts, fanfares, DJ sets et un marché entièrement repensé sont au programme.

Les précisions d’Yves Cornaro, président de Montreux Noël.

À Vevey, qui vit seulement sa deuxième édition, la Place du Marché met l’accent sur la gastronomie locale, les artisans et de nombreuses animations familiales tout au long du mois, grâce notamment à son partenariat avec Vaud Promotion, comme nous le précise Lou Vanessa Matthey, co-responsable du Vevey Noël.

Notez que Villeneuve complète le dispositif avec son Village des Lutins, pensé surtout pour les enfants. Au total, près de 600’000 visiteurs sont attendus jusqu’au 24 décembre pour cette édition coordonnée entre les trois villes.

/LT