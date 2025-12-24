RC - Dernières infos

Riviera Noël 2025 confirme son succès et son ancrage régional

Avec plus de 650’000 visiteurs, Riviera Noël boucle une édition 2025 très réussie sur l’ensemble de la Riviera vaudoise. La manifestation confirme la solidité de son modèle, entre attractivité touristique et ancrage local.

Riviera Noël a refermé son édition 2025 mercredi sur un bilan largement positif. Durant 35 jours d’exploitation, 652’000 visiteurs ont fréquenté les différents sites de Montreux, Vevey, Villeneuve et des Rochers-de-Naye, une fréquentation stable qui confirme la maturité de l’événement.

À Montreux, la musique s’est imposée comme fil rouge avec 51 concerts mêlant styles et générations, attirant un public plus jeune et toujours plus international. À Vevey, la réorganisation du marché a renforcé son caractère local et convivial, apprécié tant par les visiteurs que par les exposants.

Aux Rochers-de-Naye, la Maison du Père Noël a une nouvelle fois affiché complet, accueillant 25’000 visiteurs. Villeneuve, de son côté, a séduit les familles grâce à une offre accessible et ludique. Les exposants saluent la qualité des échanges et l’organisation, tandis que Riviera Noël confirme la pertinence de son développement régional.

© Rijken Productions

/LT