RC - Dernières infos

Riviera: la « Grande Musique » à l’honneur du Septembre Musical Montreux-Vevey

La musique classique va résonner du 3 au 14 septembre dans notre région à l’occasion du Septembre Musical Montreux-Vevey.

Pour cette 79ème édition, le festival investit différents lieux emblématiques afin de proposer des expériences musicales uniques. Entre tradition et nouveautés, le Septembre Musical ne cesse de séduire le public pour le plus grand bonheur de son Directeur, Mischa Damev.

www.septembremusical.ch