Riviera et Haut-Lac: nouvelle étape décisive franchie pour l’avenir du traitement des eaux usées

Le principe de STEP régionale unique est acté sur la Riviera et dans le Haut-Lac.

Réuni en séance en fin de semaine dernière, le Conseil intercommunal du SIGE a adopté le préavis regroupant les demandes de crédit d’études et de réalisation de la future STEP interrégionale à Noville. Cette décision marque l’entrée du projet dans la phase de préparation du dossier de mise à l’enquête. Laquelle est prévue au deuxième semestre 2027. Cette acceptation confirme la volonté politique régionale de doter le territoire d’une infrastructure moderne et durable.