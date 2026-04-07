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Riviera : des élections à la syndicature sans duel… ou presque

À l’échéance du dépôt des listes ce mardi à midi, de nombreuses communes de la Riviera-Pays-d’Enhaut connaissent déjà leur futur syndic ou syndique, faute de concurrence.

À midi ce mardi, le délai de dépôt des listes pour l’élection à la syndicature a pris fin dans les communes vaudoises. Dans plusieurs localités de la Riviera, une seule candidature a été enregistrée, entraînant une élection tacite. D’autres communes devront en revanche passer par les urnes dans les semaines à venir.

Vevey : Laurie Willommet accède à la syndicature

À Vevey, une seule liste a été déposée dans le délai légal. Laurie Willommet (PS) sera donc élue tacitement syndique dès le 1er juillet 2026. Municipale depuis 2021, elle devient la deuxième femme à accéder à cette fonction dans l’histoire de la Ville.

Actuellement en charge du Service famille, éducation et sport, elle préside également plusieurs instances liées à l’accueil de jour des enfants. « C’est une immense fierté pour moi, en tant que jeune femme, d’accéder à cette fonction », a-t-elle réagi, tout en soulignant les responsabilités à venir.

Montreux : Olivier Gfeller reconduit

À Montreux, Olivier Gfeller est réélu tacitement syndic pour la législature 2026-2031, aucun autre candidat ne s’étant présenté dans les délais. Déjà élu à la Municipalité au premier tour avec 55,5 % des voix, il voit sa position confirmée. « C’est une preuve de confiance qui me touche », a-t-il déclaré.

La Tour-de-Peilz : Sandra Pasquier réélue

À La Tour-de-Peilz, une seule liste a également été déposée. La socialiste Sandra Pasquier est ainsi réélue tacitement à la syndicature, conformément à la loi sur l’exercice des droits politiques.

Corseaux : Didier Siegfried confirmé

À Corseaux, Didier Siegfried accède lui aussi à la syndicature de manière tacite. L’ensemble de la Municipalité est désormais connue pour la prochaine législature, avec quatre membres sortants et un nouvel élu, Arnaud Gantenbein.

Jongny : Nicole Pointet élue sans opposition

À Jongny, la syndicature revient à Nicole Pointet, seule candidate en lice. Elle est élue tacitement pour la législature 2026-2031.

Blonay–Saint-Légier : un duel en perspective

La commune de Blonay–Saint-Légier fait figure d’exception. Deux candidatures ont été déposées pour la syndicature : Laura Ferrilli (PS et alliés) et Stéphane Krebs (candidat autonome). Un premier tour est prévu le 26 avril. Un second tour pourrait suivre le 17 mai si nécessaire.

/JGA