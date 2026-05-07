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Riviera, Chablais, Bas-Valais : le réseau 3R victime d’une cyberattaque

Le Groupe d’imagerie médicale 3R (Réseau Radiologique Romand) fait face à d’importantes perturbations après une cyberattaque survenue fin avril. Plusieurs centres de la Riviera, du Chablais et du Bas-Valais doivent reprogrammer certains examens médicaux.

L’entreprise n’est pour l’instant pas en mesure d’indiquer si des données de patients ont été volées ou détruites ou non. Des investigations sont en cours, peut-on lire jeudi sur son site. Et d’assurer que la confidentialité des données des nouveaux examens est garantie.

L’incident a été signalé à l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) et une plainte pénale a été déposée. Conformément aux recommandations des autorités, aucune rançon ne sera payée, assure l’entreprise.

Le groupe appelle les patients ayant récemment passé un examen dans l’un de ses centres à faire preuve de vigilance et à les contacter en cas de doute sur l’authenticité d’une facture. Dans la région, les centre de la Riviera, d’Aigle, de Monthey-Collombey-Muraz et de Martigny sont impactés.

Cette attaque, relayée par plusieurs médias, est la deuxième à toucher le Groupe 3R en une année. En avril 2025, le réseau avait déjà été victime d’une cyberattaque lors de laquelle des données de patients avaient été dérobées.

/LT-ATS