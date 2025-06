RC - Dernières infos

Risque des pesticides sur la santé des enfants : des résultats rassurants en Valais

L’étude menée par le canton du Valais pour connaître les potentiels risques sur la santé respiratoire des enfants exposés aux pesticides a livré ces résultats. Ils sont globalement satisfaisants.

Le canton du Valais avait mandaté, en 2023, l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse pour réaliser une étude mettant en lumière l’exposition aux pesticides chez les enfants. L’objectif était de voir s’il y avait des risques à court terme sur la santé respiratoire chez les élèves d’école primaire vivant à proximité de vignobles et de vergers et donc exposés aux pesticides. L’étude a été effectuée auprès de 204 enfants scolarisés de Chamoson, Salquenen et de Saxon. 83 pesticides ont été recherchés, 36 d’entre eux ont été identifiés mais aucune association n’a été relevée entre l’exposition des enfants aux pesticides et des symptômes tels que la toux ou des difficultés respiratoires. Des résultats globalement rassurants. Les explications de Mathias Reynard, Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Le canton du Valais va continuer à être vigilant, différentes recommandations vont être appliquées et un plan d’action annuel sera mis en place avec notamment de la prévention, des discussions et des recommandations.