RC - Dernières infos

Risque d’avalanches : Saint-Gingolph boucle la Route du Frénay

Le danger d’avalanche reste marqué mardi sur tout le territoire valaisan.

A tel point que la commune de Saint-Gingolph est contrainte de fermer la Route du Frénay à toute circulation jusqu’à nouvel avis. Une déviation est mise en place par la Route de Novel pour les usagers devant se rendre dans ce secteur. L’axe principal transfrontalier demeure quant à lui ouvert. Cette fermeture s’applique également aux piétons, coureurs et promeneurs.

L’annonce de la réouverture de la Route du Frénay sera communiquée directement aux habitants de la commune par SMS.

Toujours en raison des intempéries et du risque d’avalanche, le domaine skiable des Marécottes a annoncé qu’il resterait fermé pour la journée. Du côté d’Orsières, plusieurs zones évacuées hier matin sont toujours soumises au même ordre jusqu’à nouvel avis et jusqu’à mercredi au moins.

ADC/ATS