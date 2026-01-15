RC - Dernières infos

Risque d’avalanches: le danger est marqué partout dans le Chablais

Le danger d’avalanche est toujours présent dans le Chablais. Marqué de degrés 3, il faut rester vigilant même en l’absence de précipitation ces prochains jours.

Avec les récentes chutes de neige, le danger d’avalanches se situe actuellement en degrés 3, dit « danger marqué », selon la classification de l’institut pour l’étude de la neige et des avalanches, basé à Davos dans le canton des Grisons.

Lors des épisodes neigeux de la semaine dernière, il était même monté à 4, du vendredi au dimanche. D’ailleurs, on a dénombré plusieurs coulées dans le Chablais en raison de cette arrivée d’or blanc frais. Désormais, la situation se stabilise puisqu’aucune précipitation n’est annoncée pour ces prochains jours. Toutefois en altitude, tant sur le secteur des Alpes vaudoises que sur le domaine des Portes du Soleil, la précaution est de mise. Robert Bolognesi, nivologue et fondateur de Meteorisk.

A cette altitude des avalanches peuvent donc se déclencher, raison pour laquelle Robert Bolognesi incite les skieurs et les randonneurs à la prudence et à consulter les bulletins d’avalanches.

Pour toutes informations sur les dangers d’avalanches, il est conseillé de télécharger l’application « Whiterisk ».

Guillaume Abbey