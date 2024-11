RC - Dernières infos

Retour imminent de l’Office des poursuite et de la Justice de paix à l’Hôtel de ville d’Aigle

L’office des poursuites et la Justice de paix du district d’Aigle déménagent. Ils retournent en décembre au sein de l’Hôtel de ville rénové.

Par conséquent, l’Office des poursuites sera exceptionnellement fermé les 9 et 10 décembre et la Justice de paix les 16 et 17 décembre. Des permanences téléphoniques seront assurées pour les urgences.

Dès mercredi 11 décembre, l’Office des poursuites rouvrira ses portes à l’Hôtel de Ville (Place du Marché 1, Case postale, 1860 Aigle). Son numéro de téléphone (024 557 78 70) et son adresse e-mail (info.opai(at)vd.ch) restent inchangés.

Dès mercredi 18 décembre, la Justice de paix accueillera également les justiciables à l’Hôtel de Ville (Place du Marché 1, Case postale, 1860 Aigle). Son Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud www.vd.ch – info.bic(at)vd.ch, numéro de téléphone (024 557 65 76) et son adresse e-mail (info.jpxai(at)vd.ch) restent inchangés.