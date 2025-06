RC - Dernières infos

Restauration : tables d’hôtes, Dark Kitchen, … la mue du secteur touche le Valais également

Un micro-restaurant gastronomique d’une dizaine de places va ouvrir à Monthey à la fin 2026. Une tendance vers « plus d’intimité » sur le modèle des tables d’hôtes observée par GastroValais, la faitière cantonale de l’hôtellerie-restauration.

Le micro-restaurant gastronomique le « Piero » va ouvrir ses portes à la fin de l’année prochaine à Monthey. Sur le haut de la pittoresque rue du Bourg-aux-Favres, la porte de l’enseigne arbore une inscription qui annonce l’ouverture prochaine de la table d’hôte. « Nous devons y faire des travaux », précise Maëlle Voisin, future co-gérante du Piero. « C’est pourquoi les vitres sont opaques et que nous avons scotché la pancarte », complète l’épouse du chef Jérémy Voisin, qui l’accompagnera dans cette aventure.

« Nous accueillerons une douzaine de convives. Grâce à la cuisine ouverte, je pourrai voir leur réaction en direct, prendre leurs avis et répondre à leurs questions », se projette le cuisinier qui œuvre avec sa femme au Vieux-Manoir de Choëx depuis 2017. « J’ai besoin de ce contact qui me manque actuellement. Cette disposition nous permettra également de nous dégager du temps pour aller à la pêche aux producteurs et de leur rendre visite ».

La tendance est là

A la croisée de différentes considérations, professionnelles et privées notamment, ce changement s’inscrit dans une véritable tendance de fond. « Depuis plusieurs années, on constate une mue profonde du métier », observe Stève Delasoie, directeur de Gastrovalais. « Pour différentes raisons. Financières, professionnelles, privées, ou de caractères, les nouveaux chefs-cuisiniers prennent soin d’affiner le concept de leurs établissements. Ils y trouvent leur compte, avec moins de contraintes humaines, des économies et des horaires permettant d’allier activités familiales et loisirs », complète celui qui est aussi restaurateur à Bourg-Saint-Pierre.

La dynamique tranche avec la restauration « d’autrefois », comme le relève Stève Delasoie.

Avant d’ouvrir leur micro-resto à la fin 2026, Jérémy Voisin et sa femme Maëlle gèrent toujours le Vieux-Manoir à Choëx.

Guillaume Abbey