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Rescue Experience Martigny : une centaine de secouristes testent leurs connaissances en situation d’urgence

Une centaine de secouristes volontaires ont pris part samedi à la 4ème édition de la Rescue Experience à Martigny.

Cet événement immersif a réuni les pompiers, ambulanciers et policiers autour de huit exercices de simulation grandeur nature. Professionnels et étudiants ont été confrontés à plusieurs scénarios à taille réelle afin d’éprouver leur coordination et leur capacité de réaction sous pression.

Parmi les situations mises en scène : un incident cardiaque survenu au skatepark de Martigny, l’intervention auprès d’une personne mordue par un serpent venimeux ainsi qu’un cas de violence domestique. David Thurre, commandant du secours incendie de la ville de Martigny et organisateur de l’événement en est convaincu, l’interprofessionnalité est la clef de l’efficacité sur le terrain.

Acteurs, fumées, alarmes ou faux sang, les simulations ont été pensées pour être plus vraies que nature. David Thurre.

Organisé chaque deux ans, la Rescue Experience de Martigny rencontre toujours un bel engouement selon David Thurre. Crédit : Radio Chablais

Chaque intervention a été suivie d’un retour d’expérience pour assurer l’amélioration continue. Laurent de Giuli, enseignant à l’Ecole supérieure de soins ambulanciers de Genève qui forme de nombreux valaisans.

La prochaine édition de la Rescue Experience à Martigny est déjà annoncée pour le printemps 2028.

Chaque situation est pensée pour être résolue en coopération entre les pompiers, ambulanciers et policiers. Crédit : Radio Chablais

Antoni Da Campo