RER Sud-Léman : 20 ans de mobilisation pour réactiver 17 kilomètres de rail

Depuis 20 ans, l’association RER Sud-Léman milite pour le retour du train entre le Valais et la France. Pour se faire connaitre, faire avancer sa cause, elle tient une journée des familles samedi, au Bouveret.

Samedi, l’association RER-Sud Léman, qui agit depuis 2 décennies pour réhabiliter la jonction ferroviaire entre Evian et Saint-Gingolph fermée en 1998, organise sa toute première « Journée des Familles », au Swiss Vapeur Parc au Bouveret, un lieu hautement symbolique. « Certes, il y a le clin d’œil du train. Mais c’est aussi un pôle touristique, prisé par les familles. Et notre projet ne cible pas que le traffic pendulaire, mais le tourisme aussi, et donc les familles », précise le président de l’association RER-Sud Léman depuis 2022, le Gingolais Joël Grandcollot. « Nous nous battons également pour les futures générations. Il est donc important de toucher les jeunes », ajoute celui qui est aussi adjoint au maire de la commune de Saint-Gingolph, côté français.

Sur son site internet, l’association entretient toujours l’espoir d’un démarrage des travaux en 2027, soit 22 ans après la création de l’association. Lancée en 2005 afin de rouvrir ces 17 kilomètres entre le Valais et la Haute-Savoie, laissés à l’abandon car non entretenus, puis interdits à la circulation à la fin des années 90 pour des raisons de sécurité, l’association vise une inauguration pour 2031-2032.

Pour le président de l’association Joël Grandcollot, « 20 ans ça se fête, mais 20 ans c’est long ! » Interview.

Dès 10h samedi, RER Sud-Léman sera présente au Swiss Vapeur Parc afin d’aller à la rencontre des familles. Elle organisera également son événement annuel le 6 septembre 2025, une journée itinérante entre Le Bouveret et Evian.

Guillaume Abbey