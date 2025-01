RC - Dernières infos

Reportage: Vionnaz a eu six mois pour passer d’une assemblée primaire à un conseil général

La toute première séance du Conseil général de Vionnaz s’est déroulée le soir du mercredi 15 janvier 2025 à la salle de la Greffaz. Au menu de cette assemblée constitutive, élections du bureau, constitution de la COGEST et des émotions.

Les 30 conseillers généraux ont élu leur bureau, son président, son vice-président et sa secrétaire, ainsi que le président de la commission de gestion. Pour rappel, le 10 novembre 2024 lors des élections communales valaisannes, les habitants de Vionnaz ont envoyé quatre groupes politiques pour siéger au sein de cette assemblée législative communale ; avec dix sièges, c’est le Mouvement villageois qui est majoritaire, suivi de la liste citoyenne Vionnaz-Torgon qui en a 8. Avec 7 et 5 élus respectivement, le Centre + Vionnaz Torgon et Cohésion communale PLR se partagent à deux un peu plus du tiers des fauteuils restants.

Ecoutez le reportage de Guillaume Abbey, qui retrace la constitution de ce « parlement communal » en lieu et place de l’Assemblée primaire. Retour au lendemain du vote sur l’instauration du Conseil général à Vionnaz, le lundi 10 juin 2024.

Guillaume Abbey