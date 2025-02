RC - Dernières infos

Reportage : Sébastien Polzl, chef sécurité des portes du soleil suisse, veille sur le domaine

Découvrez le quotidien de Sébastien Polzl, chef de la sécurité aux Portes du Soleil suisse. De l’enneigement au secours par hélicoptère, sa présence est indispensable.

Nous vous emmenons prendre l’air, sur le domaine skiable des Portes du Soleil Suisse à travers ce reportage. Guillaume Abbey a passé une matinée complète en compagnie de Sébastien Pölzl, chef de la sécurité sur le secteur Sud de la partie helvétique du domaine.

Chaque jour de la saison, Sébastien et son équipe veillent sur des dizaines de kilomètres de pistes, de remontées mécaniques et des milliers de passionnés de glisse. Côté suisse, on dénombre environ 600 blessés par année et qui nécessitent une évacuation par hélicoptère, en luge de secours ou en motoneige. Dans ce reportage, entre les Crosets et Planachaux, nous allons découvrir le quotidien de ceux qui œuvrent dans l’ombre pour garantir notre sécurité sur les pistes.

Notre vidéo:

Guillaume Abbey