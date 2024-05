RC - Dernières infos

Reportage aux côtés de Stella Dubosson et de Romane Schers, 2e et 3e de « Top Chef au C.O. »

Il est mercredi après-midi, les élèves n’ont pas cours, et se prélassent bien loin des salles de classe. Pourtant, 9 d’entre eux, vêtus de toques et de tabliers, se présentent devant les fourneaux de la salle d’économie familiale du Cycle d’orientation du Haut-Lac à Vouvry.

Il s’agit des neuf finalistes de la dixième édition du concours de cuisine : « Top Chef au C.O. », organisé dans les établissements valaisans du secondaire. 127 élèves, de Sierre à Saint-Gingolph, se trouvaient sur la ligne de départ. Romane Schers* de Collombey et Stella Dubosson de Troistorrents portaient les chances du Chablais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont relevé le défi haut la main, vous allez le découvrir.

Ecoutez le reportage de Guillaume Abbey, tout juste arrivé avec son micro lors du départ donné par la créatrice du concours, l’enseignante au Cycle de Troistorrents, Françoise Métrailler.

A noter que la première place est revenue à une élève haut-valaisanne en immersion au CO de Montana, Anina Meichtry.

