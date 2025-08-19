RC - Dernières infos

Rentrée scolaire : 400 élèves Montheysans inaugureront jeudi le complexe scolaire « Mabillon V »

400 élèves, 20 classes, un restaurant scolaire pour 300 personnes et une UAPE de 200 places. Mabillon V ouvre ses portes jeudi 21 août, à l’occasion de la rentrée scolaire 2025 à Monthey.

Après les élèves vaudois lundi, c’est au tour des jeunes valaisans de reprendre le chemin des écoles. Fixée au jeudi 21 août 2025 dans le Vieux-Pays, la rentrée scolaire 2025 sera particulière pour plus de 400 Montheysans du primaire.

En effet, ils seront les premiers à s’asseoir sur les bancs du « Mabillon V », grâce auquel, les élèves, autrefois répartis sur trois sites différents, seront réunis en ce seul lieu, dont les travaux arrivent à bout touchant, avec encore quelques finitions à apporter. « Mais rien qui n’entravera l’enseignement et la pédagogie », assure le président de la Commune, Fabrice Thétaz.

Pensé par les pouvoirs publics, en tenant compte de la démographie, dont la progression va se poursuivre à Monthey, ce centre scolaire ne sera vraisemblablement pas le dernier à sortir de terre dans le chef-lieu chablaisien.

Devisé à 49 millions de francs, ce complexe accueillera également une UAPE de 200 places, 2 salles de gymnastique, un restaurant scolaire et des locaux pour les sociétés montheysannes.

Guillaume Abbey