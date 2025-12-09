RC - Dernières infos

Rennaz: un entrepreneur jurassien rachète le Fun Planet

Le site du FunPlanet de Rennaz a été racheté par l’entrepreneur jurassien Diego Rohner. Parmi les nouveautés et les adaptations, le centre aura un nouveau nom, pas encore dévoilé.

Destinés au loisir, les 10’000 mètres carrés de surface seront repensés dès l’ouverture prévue au deuxième trimestre 2026, et le centre renommé. Le repreneur souhaite revoir les accès, avec un guichet unique entre la partie « jeunesse » et adultes, tout en supprimant le paiement des parents qui accompagnent leurs enfants.

L’offre de restauration sera revue, avec un raccourcissement de la carte. Au rang des nouveautés cette fois-ci, les acquéreurs feront évoluer le site de FunPlanet vers un pôle de sport et de loisirs, et annoncent la création d’une salle de fitness et de padel. Pour rappel, la halle de divertissement est fermée depuis le mois d’août de cette année.