Rennaz: la toute première pose de prothèse totale de hanche robot assistée en Suisse s’est déroulée à l’Hôpital Riviera-Chablais

La première pose de prothèse totale de hanche robot assistée en Suisse s’est déroulée en février à l’Hôpital Riviera-Chablais.

Une intervention qui a nécessité de nombreux mois d’entraînement pour le Docteur Akiki, chef du service d’orthopédie et de traumatologie de l’HRC, ainsi que pour ses équipes. Cette technique pourrait permettre de diminuer les deux complications les plus fréquentes de ces interventions. La première est la luxation de la hanche, qui peut se produire lors d’une chute ou encore lors d’un mouvement inapproprié. Docteur Alain Akiki, chef du service d’orthopédie et de traumatologie de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Ce type de procédure permettra à l’avenir aux chirurgiens d’apporter plus de précision et ainsi limiter les complications pour améliorer le bien-être des patients. Une plus-value importante pour le Docteur Alain Akiki.

Depuis cette première, 5 patients supplémentaires ont été opérés avec cette technique à l’Hôpital Riviera Chablais.

Découvrez ci-dessous l’entretien complet du docteur Alain Akiki

Léa Jornod