RC - Dernières infos

Rennaz: « Jardinons ensemble », un appel à la population à fleurir les rues du village

La Commune de Rennaz invite fin avril sa population à fleurir les rues de son village. Organisée pour la 1ère fois, la journée Jardinons Ensemble est ouverte à toutes les générations.

La Municipalité, par le biais de la commission « Village Fleuri » organise une première édition de la journée Jardinons Ensemble, le samedi 26 avril 2026. L’événement est ouvert à tous les citoyens de Rennaz, quel que soit leur âge et qui ont envie de mettre la main verte à la pâte avant l’été. Pour assurer de bonnes conditions de jardinage, la commune fournira les participants en outil et en plantes. Carine Boulard, Municipale et membre de la nouvelle commission « Village Fleuri ».

En cas de forte pluie, la journée sera annulée, indiquent les organisateurs. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 15 avril.

Guillaume Abbey