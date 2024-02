RC - Dernières infos

Renens : La finale régionale de « La jeunesse débat » a réuni les 16 meilleurs orateurs vaudois

Les 16 meilleurs orateurs du secondaire II vaudois se sont affrontés samedi au Gymnase de Renens lors de la finale régionale de la « Jeunesse débat ».

Les élèves âgés de 15 à 18 ans ont dû défendre au mieux leur position tirée au sort sur des thèmes d’actualité. Le plus grand concours de débat de Suisse les a amenés à discuter notamment de l’interdiction des chirurgies esthétiques aux mineurs et de la construction de nouvelles centrales nucléaires dans le pays. L’événement est organisé par la Young Enterprise Switzerland depuis 2018 et vise à politiser et aiguiser l’esprit critique des étudiants. Afin d’atteindre un niveau suffisant pour la finale, Tahrio Furer – étudiant en 1ère année de culture générale à Burier s’est préparé méticuleusement durant un mois.

Grands lauréats cette année, les élèves du gymnase de Bussigny disputeront l’or durant la grande finale nationale à Berne le 22 et 23 mars prochain.