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Rencontres musicales de Champéry: Béatrice Berrut et Stéphane Lambiel réunis pour une nouvelle création

Nouvelle direction artistique, création inédite avec Stéphane Lambiel et programmation éclectique : l’édition 2026 des Rencontres musicales de Champéry s’annonce ambitieuse et ancrée dans son territoire.

Les Rencontres musicales de Champéry entament un nouveau tournant. Le festival a dévoilé ce mercredi sa programmation 2026, marquée par l’arrivée d’une nouvelle directrice artistique : la pianiste montheysanne Béatrice Berrut.

Une nomination qui s’inscrit dans la continuité de l’événement, tout en insufflant une nouvelle dynamique. L’artiste entend proposer une programmation à la fois exigeante et accessible, mêlant grands classiques, découvertes et jeunes talents, avec une attention particulière portée aux musiciens suisses.

Une création inédite avec Stéphane Lambiel

Parmi les temps forts de cette édition : une création originale alliant musique et patinage artistique, imaginée par Béatrice Berrut et Stéphane Lambiel. Après le succès de L’Apprenti Sorcier en 2024, le duo revient cette année avec un nouveau spectacle, L’Arbre de Lumière. Stéphane Lambiel :

Au-delà de cette création, le festival mise sur une programmation variée, entre musique de chambre et concerts symphoniques, notamment avec le Sinfonia Valais-Valais. Il fera la part belle à la jeunesse et aux artistes helvétiques.

Les organisateurs soignent également la manière de présenter les concerts, avec des intitulés pensés pour éveiller la curiosité du public, à l’instar du concert autour de Schubert et Chopin, « bougies et surprises du chef ». Béatrice Berrut :

Les Rencontres musicales de Champéry se tiendront du 31 juillet au 14 août 2026, avec des concerts notamment à l’église, au temple et au Palladium.

La billetterie est ouverte dès à présent.

/JGA