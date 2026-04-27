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Rencontre: Quatre joueurs du FC Sion ont visité la Fondation La Chaloupe

Ce mercredi 22 avril, les joueurs du FC Sion ont quitté leur terrain pour faire une surprise aux jeunes de la Fondation La Chaloupe à Collombey-Muraz.

Du foot, des sourires, et une belle surprise pour les jeunes de la Fondation La Chaloupe ! Ce mercredi 22 avril, quatre joueurs du FC Sion ont quitté leur terrain pour venir à leur rencontre, accompagnés de leur entraîneur Didier Tholot et de l’association Opération « Boule à Zéro ».

C’est sous un ciel bleu que les jeunes ont fait visiter le bâtiment, reçu des autographes et tenté de battre les joueurs au travers d’un match amical. Benjamin Kolloli, joueur professionnel du FC Sion, nous explique sa motivation à faire cette visite :

L’association Opération « Boule à Zéro » cherche à soutenir les jeunes en difficulté à travers des bandes dessinées distribuées gratuitement. Elle offre plusieurs fois par années des billets aux jeunes du foyer pour assister aux matchs du FC Sion. Patrick Suard, directeur de la fondation La Chaloupe, nous présente la place du football dans leur établissement :

Au micro de Tina Putallaz