RC - Dernières infos

Rencontre avec Zep, le papa de Titeuf, à Saint-Maurice

Le dessinateur ZEP, père du célèbre Titeuf, est venu rencontrer son public chablaisien, à l’occasion de la publication de son nouveau livre « Dessiner le monde », au château de Saint-Maurice.

L’auteur, venu de Genève à Saint-Maurice (VS), a proposé une visite commentée de l’exposition en son honneur, présentée au musée du château depuis quelques mois. On y retrouve bien sûr Titeuf, mais aussi les autres parties de sa carrière, moins connues du grand public. L’occasion pour ZEP de se montrer sous un nouveau jour, par le biais de son nouveau livre, et de cette exposition à Saint Maurice.

À noter que l’exposition fermera ses porte le 7 novembre prochain.

FC