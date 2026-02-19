RC - Dernières infos

Remontées mécaniques vaudoises : face aux salaires extrêmement bas, un syndicat exige des mesures cantonales

Le syndicat vaudois SCIV dénonce cette semaine le niveau extrêmement bas des salaires au sein des remontées mécaniques de tout le canton. Pour y remédier, l’organisation exhorte l’Etat de Vaud à mettre en place en urgence un contrat-type de travail (CTT) définissant un salaire minimum impératif pour chaque fonction.

Selon le rapport de l’organisation syndicale qui réunit des fiches de salaire depuis 2024 et des témoignages de plus d’une centaine d’employés tous métiers confondus, à moins de 18 francs de l’heure pour certains postes, la rémunération du personnel des pistes vaudoises est jusqu’à 30% inférieure à celle des professionnels valaisans, qui bénéficient depuis 2022 d’une CTT et d’un revenu minimal de 4’005 francs par mois.

Par ailleurs, le syndicat dénonce l’utilisation massive de main-d’œuvre française (dumping) qui maintient des conditions salariales précaires dans la branche et prive la population indigène de ces emplois. Depuis 2024, Pierre Vejvara, responsable au SCIV, attend des mesures de la part des autorités, à travers notamment l’instauration d’un salaire minimum, et regrette l’immobilisme de Martin Deburaux, directeur de Télé Villars Gryon Diablerets SA (TVGD) et président de l’Association des Remontées Mécaniques des Alpes Vaudoises. « Nous avons adressé il y a deux ans notre dossier à l’Etat de Vaud et au patronat de la branche. Malheureusement, nous n’avons pas encore reçu de réponse à nos revendications en faveur d’une amélioration des conditions salariales. Quelques stations ont augmenté cette saison le salaire à 20 francs de l’heure, mais cela reste largement insuffisant. »

Des métiers techniques aussi concernés par la sous-enchère

« Parmi tous les secteurs que nous accompagnons dans notre syndicat, celui des remontées mécaniques affiche les rémunérations les plus faibles », nous confie Pierre Vejvara. Pour le Chablaisien, ces écarts salariaux sont d’autant plus choquants qu’ils concernent également les métiers exigeants comme ceux de pisteur-secouriste, de dameur ou encore de snowmaker. « Ces fonctions techniques combinent des horaires difficiles avec une certaine dangerosité. Elles doivent être rémunérées correctement. », martèle le responsable syndical.

Avec un taux horaire de moins de 18 francs sans 13ème salaire et sans minimum garanti (les heures n’étant pas payées en cas de météo défavorable ou par manque de neige), Télé Leysin Les Mosses la Lécherette présente les moins bonnes conditions de travail du secteur avec un écart négatif de 30% par rapport à son voisin valaisan. « Du côté de Télé Villars Gryon Diablerets la situation n’est pas plus reluisante avec des salaires 20% inférieurs aux normes connues », confirme Pierre Vejvara.

Augmentation de salaire en vue, mais pas de CTT

Face à ce constat, Maxime Cottet, directeur de Télé Leysin Les Mosses la Lécherette depuis le 1er mai 2025 reconnaît l’insuffisance de certains salaires. Le chef de station rejette cependant l’idée d’une CTT mais s’engage à augmenter les tarifs horaires d’ici le 1er décembre 2026 avec une rétribution minimale fixée à 20 francs de l’heure. « Ce rattrapage représente un effort conséquent pour notre entreprise dans un contexte économique délicat. La saison 2025-2026 a été marquée par un manque de neige, nous empêchant d’ouvrir la station des Mosses pour les fêtes de Noël. », rappelle-t-il.

« La progression salariale doit rester la prérogative de notre entreprise. Une CTT serait trop rigide et contreviendrait à l’importance que nous accordons à une grille salariale équitable et à notre équilibre économique », justifie Maxime Cottet. Concernant le dumping salarial, le responsable d’exploitation confirme une proportion de travailleurs étrangers mais assure défendre les emplois locaux. « Les bas salaires sont surtout dictés par des hivers difficiles ces dernières années. Le nouveau projet d’enneigement mécanique nous permettrait de garantir 100 jours d’exploitation ainsi que des contrats plus attrayants. », explique-t-il.

Le syndicat vaudois rappelle que cette augmentation est insuffisante et ne doit pas remplacer une convention collective de travail de la branche. Il précise que même à 20 francs de l’heure, le nouveau salaire minimum de TLML serait toujours 20% inférieur à la rémunération valaisanne. « L’Etat valaisan avait pris une très bonne décision en instaurant un cadre et un salaire minimum par fonction dès 2022. Nous demandons que le canton de Vaud suive cette voie en assurant des conditions de travail dignes et stables. », souligne Pierre Vejvara. La balle est désormais dans le camp du canton de Vaud qui doit encore statuer sur les mesures à prendre à travers sa Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM). Auquel cas, le Conseil d’Etat vaudois pourrait se saisir du dossier.

Vers un salaire minimum cantonal ?

Si le bras de fer actuel se concentre sur une convention collective (CTT) spécifique aux remontées mécaniques, la question du revenu minimum pourrait bientôt être tranchée par l’ensemble des citoyens. La population vaudoise sera en effet appelée à se prononcer, d’ici les prochaines années, sur l’initiative populaire « Pour un salaire minimum cantonal ». Ce texte demande l’introduction d’un seuil salarial légal (23 francs de l’heure) en dessous duquel aucun employeur ne pourrait descendre dans le canton, quel que soit le secteur d’activité.

Antoni Da Campo