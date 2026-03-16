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RegionAlps lance une campagne pour plus de respect dans les trains valaisans

Les trains régionaux et les gares desservies par RegionAlps affichent dès lundi une nouvelle campagne de sensibilisation : « Le train rapproche, le respect aussi ».

Objectif : rappeler aux voyageurs les bons comportements à adopter et lutter contre la hausse des incivilités. Élaborée avec des collaborateurs et des usagers, elle met en avant huit gestes simples : utiliser des écouteurs, éviter le haut-parleur, jeter ses déchets, ou encore laisser descendre les passagers avant de monter.

Affiches, autocollants, écrans à bord et réseaux sociaux relayeront ces messages pendant un mois, en français et en allemand. La campagne sera aussi réactivée lors de périodes clés, comme la rentrée scolaire.

Selon une enquête menée en novembre 2025 auprès de 820 clients, une personne sur cinq dit avoir été confrontée à des comportements gênants. Les nuisances sonores arrivent en tête, suivies des problèmes de propreté, des comportements agressifs ou encore de l’occupation excessive des sièges et des couloirs.