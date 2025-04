RC - Dernières infos

« Regards suisses » à Château-d’Oex

C’est une première pour le Musée du Pays-d’Enhaut et Centre suisse du Papier découpé à Château-d’Oex.

A partir du 5 avril cet espace culturel accueillera une collection privée de peintures sous l’appellation « Regards suisses ». Plus de 50 œuvres d’artistes suisses du 19ème et 20ème siècle seront dévoilées au public damounais. Pierre Mottier, Président de l’association du Musée du Pays-d’Enhaut et coresponsable de l’exposition « Regards suisses ».