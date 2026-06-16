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Refus du nouveau complexe scolaire à Jongny: pour l’opposant Markus Reinhart, la municipalité sortante doit démissionner – « Ils ne sont plus crédibles pour porter le nouveau projet »

La population jongnyssoise a refusé dimanche le crédit de plus de 12 millions de francs visant à financer la construction d’un nouveau complexe scolaire. La municipalité devra donc revenir avec un projet différent lors de la prochaine législature. L’opposant et président de l’association « Sauvons le collège 1984 » demande la démission de la municipalité sortante.

Les Jongnyssois et Jongnyssoises ont dit non à plus de 62% dimanche au crédit de plus de 12 millions de francs pour financer la construction d’un nouveau complexe scolaire. Un revers pour la Municipalité, qui portait cette vision. Selon la syndique Nicole Pointet, le résultat plus que clair.

Nicole Pointet explique ce refus par plusieurs facteurs : l’aspect émotionnel, mais pas que…

Du côté des opposants, c’est le soulagement. Malgré la nécessité de créer des espaces d’accueil pour les plus petits, comme une garderie ou une UAPE, le projet qui devait permettre la réalisation d’un nouveau bâtiment pré et parascolaire était démesuré et trop onéreux. Pour eux, la démolition du collège 1984 compris dans les plans était également inutile. Et ce refus de la population les conforte dans leur conviction. Markus Reinhart, président de l’association « Sauvons le collège 84 ».

Pour rappel, ce crédit devait permettre la réalisation d’un nouveau bâtiment comprenant six salles de classe, une unité d’accueil de la petite enfance ainsi qu’une crèche. Reste maintenant à la nouvelle municipalité qui sera mise en place le 1er juillet prochain de se repencher sur le dossier.

On retrouve le président de l’association « Sauvons le collège 84 ».