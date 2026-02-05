RC - Dernières infos

Réforme scolaire vaudoise : la maturité étendue et le nouveau cursus se précise

Le canton de Vaud a dressé jeudi un bilan intermédiaire de sa vaste réforme scolaire prévue à l’horizon 2030-2032.

Nommée « MAT-EO » pour maturité-école obligatoire, la révision vise à étendre la maturité vaudoise de trois à quatre ans tout en donnant accès au gymnase dès la 10e ou la 11e année.

Concrètement, la réforme scolaire pourrait entraîner l’ouverture d’une centaine de classes, l’engagement de 180 nouveaux enseignants ainsi que l’évolution du système à deux niveaux. Une manière pour Frédéric Borloz, chef du Département de l’enseignement, d’assurer un cadre de travail optimal d’enseignement.

La réforme gymnasiale en quatre ans est aujourd’hui une obligation fédérale. Le canton de Vaud est l’une des dernières régions avec le Jura, Neuchâtel et Berne à devoir ajuster son cursus. On retrouve Frédéric Borloz.

Les syndicats, les directions ainsi que l’Association des parents d’élèves collaborent depuis deux ans pour mener à bien ce projet avec pour objectif de renforcer le bagage scolaire général. Frédéric Borloz.

Le SSP Vaud, le Syndicat suisse des services publics, dénonce un programme scolaire raccourci inefficace, imposé sans réelle prise en compte des critiques et des études disponible. La révision de la Loi sur l’enseignement obligatoire sera quant à elle mise en consultation durant trois mois dès septembre au Grand Conseil afin d’améliorer l’orientation et définir le nouveau cursus scolaire.

Antoni Da Campo