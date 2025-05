RC - Dernières infos

« Réflexes Inondation », la campagne valaisanne contre le risque d’inondation est lancée

Le canton du Valais a lancé la semaine dernière « réflexes inondation ». Via la radio, les journaux, les réseaux sociaux et un site internet, l’Etat informe sur les attitudes à adopter en cas de risque de crues.

Par l’intermédiaire du service des dangers naturels, aux manettes de cette campagne de prévention, le canton du Valais a la volonté de sensibiliser la population aux bons réflexes à opter en cas de crues.

La semaine dernière, une brochure a été envoyée à tous les habitants du canton. A l’intérieur, les Valaisannes et les Valaisans ont pu prendre connaissance de 12 messages-clés transmis par l’Etat, et qui renseignent sur les postures à tenir, avant l’inondation, lorsqu’elle est annoncée et pendant qu’elle a lieu.

Lancée en prévision d’épisodes de crues estivales et dans un contexte d’augmentation de ces événements naturels, la campagne se déclinera en de multiples formes : radiodiffusée, dans les journaux, le long des routes et sur les réseaux sociaux. « On privilégie plusieurs canaux ce qui permet de multiplier les sources, et ainsi d’avoir une information vérifiée et avérée », justifie Raphaël Mayoraz, chef du service des dangers naturels du canton du Valais. Un site internet a également été développé en ce sens, réflexes-inondation.ch.

Pour le chef du service valaisan des dangers naturels, qui prendra sa retraite après l’été 2025, il est important de communiquer au plus grand nombre sur ces événements soudains.

L’interview de Raphaël Mayoraz.

Rappelons que la campagne « Réflexes inondation » va s’étaler jusqu’au 25 mai. Elle constitue une 1ère étape d’un programme de sensibilisation à long terme.

Guillaume Abbey