Référendum sur le centre-ville d’Aigle: les référendaires dénoncent des insinuations « infondées »

Le comité référendaire contre le réaménagement de la Place du Marché à Aigle dénonce des insinuations infondées de la part de la Municipalité. Il se réserve le droit de déposer plainte contre le conseil municipal d’Aigle.

Par voie de communiqué ce mardi après-midi, le comité référendaire accuse l’Exécutif « d’instrumentaliser les institutions dans le seul but de protéger des intérêts électoraux », en rappelant la proximité entre la votation prévue fin novembre pour la place du marché et les élections communales du printemps 2026. Le comité se réserve le droit de porter plainte pour diffamation et calomnie contre le conseil municipal d’Aigle, à qui il reproche de porter atteinte à l’honneur des membres du comité et à la confiance des citoyennes et des citoyens.

Tout en rappelant que la présomption d’innocence se doit d’être respectée, le comité demande à ce que la votation se tienne comme prévu le 30 novembre prochain.

Pour rappel lundi 1er septembre, la Municipalité d’Aigle a indiqué par communiqué avoir relevé de graves irrégularités dans la récolte de signatures et le dépôt du référendum contre le plan de réaménagement de la Place du Marché, de la Rue Plantour et de l’Avenue Chevron. Elle avait ajouté que sur les 1400 signatures déposées par les référendaires, 65 laissaient imaginer une potentielle usurpation d’identité.