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Red Bull Dance Your Style: le Veveysan Zax représentera la suisse à la finale mondiale

Le Veveysan Zacharie Lamrani alias Zax représentera la Suisse à la finale mondiale de danse urbaine à Zurich en octobre. Le Vaudois de 24 ans a remporté ce samedi la finale nationale à Bâle face à quinze autres danseurs.

Les seize finalistes suisses se sont affrontés sur la Barfüsserplatz, au coeur de Bâle. Les participantes et participants ont dû improviser sur des musiques qu’ils découvraient sur le moment. Comme le veut le concept du Red Bull Dance Your Style, c’est le public qui décidait du vainqueur au terme de chaque battle, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué. La finale mondiale aura lieu le 24 octobre à Zurich. C’est la première fois que la Suisse accueillera un tel événement. La première finale mondiale s’était tenue en 2019 à Paris, suivie de deux éditions à Johannesbourg en 2021 et 2022, puis Francfort en 2023, Mumbai (Inde) en 2024 et Los Angeles en 2025. Il n’y a pas eu de rencontre en 2020 en raison du Covid.

ATS