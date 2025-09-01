RC - Dernières infos

Red Bull Dance Your Style: la Villeneuvoise Sheila Silva ira aux Etats-Unis représenter la Suisse

La danseuse Sheila Silva s’est imposée dimanche lors de la finale nationale du Red Bull Dance Your Style à Zurich. Elle a conquis le public en 4 rounds, et partira donc en octobre tenter sa chance à la finale mondiale à Los Angeles. A noter encore que la Villeneuvoise est la première femme suisse à partir ainsi en finale de cette compétition internationale de danse de rue. 

1 septembre 2025

