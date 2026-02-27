RC - Dernières infos

Reconnaissance : Le restaurant « Les Ilettes » à Monthey distingué pour son accueil des routiers

Depuis 27 ans, « Jojo » le gérant des Ilettes à Monthey reçoit les camionneurs. L’accueil réservé à la communauté des chauffeurs par le restaurateur chablaisien a récemment été distingué. Rencontre.

« En avril 1999, lorsque j’ai repris l’affaire, le lieu était déjà fréquenté par les chauffeurs. Et j’ai voulu maintenir cette offre », se souvient « Jojo », pour Joël Bérod, gérant du restaurant « Les Ilettes » à Monthey depuis 27 ans. Récemment, le restaurateur et son équipe de 15 personnes ont été distingués pour l’accueil réservé aux camionneurs. « Nous sommes de moins en moins à être des relais routiers en Suisse et en Valais . Mais ils ont besoin de ce type d’établissements, ne serait-ce que pour le lien social, avoir quelqu’un à qui raconter sa journée le soir », démontre-t-il.

Une clientèle internationale … et locale

« Jojo » offre des places de parking, la douche gratuite et des plats du jour à prix réduits pour les chauffeurs de camions de passage chez lui. « Nous avons en majorité des Suisses allemands, mais aussi des Français, des Hollandais, des Belges et des Anglais ». Une clientèle fixe et fidèle qui ne l’empêche pas de recevoir les habitants de la région dans son établissement. « Cela enrichit même l’atmosphère du restaurant. Les couples qui viennent manger chez moi se sentent moins seuls, et cette ambiance chaleureuse leur permet de se sentir moins gênés », lance-t-il tout sourire.

Chez Joël Bérod, qui travaille avec sa femme, la porte est toujours ouverte et l’humeur radieuse. Cet « art de recevoir » a même été primé en 2025 et … il y a une semaine. En effet, « TruckFly », une application française destinée aux conducteurs de poids-lourd, lui a symboliquement remis un diplôme citant « Les Ilettes » comme « un des meilleurs de sa catégorie en Europe ». Rencontre avec Jojo, qui nous raconte l’acte fondateur de ce lien entretenu entre « Les Ilettes » à Monthey et la communauté des professionnels du bitume depuis près de 30 ans.

A noter que TruckFly, — propriété du groupe Michelin — est essentiellement employée par les routiers et compte plus de 700’000 utilisateurs. Cette année, sur les plus de 12’000 restaurants référencés sur l’application, environ 1’000 relais routiers en Europe, dont « Les Ilettes » à Monthey, ont obtenu ce titre.

Guillaume Abbey