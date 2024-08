RC - Dernières infos

Réaménagement de la gare: Vevey a sollicité l’avis de ses citoyens

Plus de 500 veveysans et pendulaires ont participé à la réflexion sur le futur réaménagement de la place de la Gare. Leurs contributions seront intégrées dans un concours de projets prévu en 2025.

La future place de la gare de Vevey se dessine. Pendant la première moitié de l’année, la ville d’images a mobilisé plus de 500 citoyens et pendulaires dans une démarche participative pour le réaménagement de ce secteur. Ateliers, marches exploratoires et sondages en ligne ont permis de recueillir leurs avis, qui serviront de base pour un concours de projets prévu en 2025. L’objectif étant de créer un espace convivial, fonctionnel et vert, répondant aux besoins de tous les usagers. Les précisions du municipal du service urbanisme et mobilité, Antoine Dormond:

Les conditions de circulation vont donc être améliorées, tant pour les bus que pour les automobilistes et les mobilités douce. Autre volonté: créer un secteur convivial et vert, comme l’indique Antoine Dormond:

Notons qu’une présentation publique des résultats sera organisée une fois l’image directrice validée par les spécialistes.