RC - Dernières infos

Réaliser son cursus gymnasial dans le canton voisin

Faire ses études gymnasiales dans le canton voisin. C’est ce qu’une convention intercantonale entre Vaud et Berne veut permettre aux élèves du Pays-d’Enhaut, du Saaneneland et du Haut-Simmental.

Une convention intercantonale va être signée entre les cantons de Berne et Vaud. Son but : permettre aux élèves de 10 communes partenaires de réaliser leur cursus gymnasial dans l’autre canton. Cette possibilité s’applique aux communes du Pays-d’Enhaut, à savoir Rougemont, Château-d’Oex et Rossinière et à 7 communes bernoises dont Saanen et Gsteig. L’objectif de cette démarche est de renforcer le bilinguisme mais aussi les liens entre les deux cantons. Cette convention émane d’une initiative de Christine Häsler, conseillère d’Etat bernoise et directrice de l’instruction publique et de la culture.

Pour les élèves vaudois, des conventions d’échanges plus courts existaient déjà avec Berne et d’autres régions. Cette nouvelle mouture offre la possibilité d’une immersion complète et sur le long terme. Un véritable plus selon Frédéric Borloz, chef de département de l’enseignement et de la formation du canton de Vaud.

Notez finalement que ces échanges seront possibles dès la rentrée scolaire 2026/2027.

MV