Rapport social vaudois : la pauvreté recule ces 10 dernières années

Le Canton de Vaud a publié jeudi son troisième rapport social, après ceux de 2011 et 2017.

Selon cette analyse, le niveau de vie de la population a progressé de 4,5% entre 2012 et 2022, avec des hausses marquées chez les seniors et les couples avec enfants. Point positif, le taux de pauvreté a quant à lui baissé, passant de 5% à 3,9%, soit 30’000 personnes. Sans les aides financières du canton, la précarité serait près de trois fois plus élevée.

Les prestations non-monétaires, comme l’accompagnement social dans le cadre de Vieillir2030, contribuent aussi à prévenir la précarité. Pour la première fois, le rapport mesure le non-recours aux aides. Jusqu’à 30% des personnes éligibles à un programme de soutien n’y ont pas recours, notamment pour l’aide sociale. Pour Rebecca Ruiz, cheffe du département de la santé et de l’action sociale, la politique vaudoise est un pilier efficace pour soutenir la population.

Fort de ce bilan social positif, le canton de Vaud continue ses réformes pour améliorer le système de bourses d’études ainsi que le renforcement régionalisé de l’accompagnement social.

ADC