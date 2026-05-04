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Randonnées, vélo, panoramas : TLML lance la saison d’été

La saison estivale démarre en avance à Télé Leysin – Les Mosses – La Lécherette. Le télésiège Leysin–Aï a rouvert dès le week-end du 17 avril.

Pour l’instant, les installations fonctionnent les week-ends, avant un passage en exploitation quotidienne dès le 13 mai et jusqu’au 1er novembre. Randonneurs et familles profitent déjà des panoramas depuis la Tête d’Aï et d’un réseau de sentiers accessible à tous. L’ouverture de la télécabine de la Berneuse et du restaurant tournant Kuklos est quant à elle prévue dès le 13 mai.

Parmi les nouveautés, un parcours en remontées mécaniques sera proposé cet été entre Aï et la Berneuse du 11 juillet au 16 août. Côté VTT, plusieurs pistes sont déjà ouvertes et une nouvelle piste familiale (niveau bleu) est en construction. Objectif : renforcer l’offre estivale et attirer un public toujours plus large avec l’ouverture du 1er tronçon Lac d’Aï / Joux d’Aï prévue mi-juin. Le lancement du 2ème parcours Berneuse / Lac d’Aï est prévu mi-juillet.

Com/ADC