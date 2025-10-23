RC - Dernières infos

Ramer en Rose : une journée solidaire à Vevey contre le cancer du sein

La section Ramer en Rose de l’association féminine d’aviron « La Rame de La Tour-de-Peilz » organise ce samedi des animations à Vevey pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. Au programme : projection d’un film, spectacle et discussions.

Ramer pour se battre contre le cancer du sein. C’est l’objectif de la section « Ramer en Rose » de l’association féminine d’aviron de la Tour-de-Peilz. Pour sensibiliser et favoriser les échanges autour de cette maladie, elle organise ce samedi en fin de journée plusieurs événements à la Fabrik Cucheturelle à Vevey.

Membre du comité d’organisation de cette journée, Patricia Michon a elle-même rejoint « Ramer en Rose » après avoir été touchée par un cancer du sein il y a quelques années. On revient avec elle sur l’origine de ce mouvement dans la région.

Et les bienfaits de l’aviron lorsqu’on est atteinte d’un cancer du sein sont nombreux, comme l’explique Patricia Michon.

Il n’y a pas besoin d’être une professionnelle de l’aviron pour faire partie de la section « Ramer en Rose », et ainsi bénéficier du soutien et de la compréhension des autres membres de ce club.

Une journée de solidarité et d’échanges

Cette journée spéciale organisée par « la Rame en rose » débutera ce samedi à 15h. Au programme : des ateliers gratuits pour les femmes atteintes de cancer du sein, mais aussi une projection et un spectacle-performance. Cette dernière partie n’est pas destinée qu’aux femmes touchées par la maladie. Patricia Michon.

Une buvette est également prévue dès 17h. L’idée est de créer des moments de rencontres, d’ouvrir le dialogue sur cette maladie, et tout ce que cela peut impliquer.

A noter encore que les ateliers sont sur inscription et toutes les informations sur cette journée sont à retrouver sur le site internet de l’association