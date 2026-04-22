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Rallye caritatif : une Bellerine traverse le Maroc pour la bonne cause

Passionnée de mécanique et de voitures, une Bellerine s’est rendue fin mars en mission humanitaire sur les routes du Maroc. Initialement absente du plan de course, Sephora Zeiter revient avec le cœur vibrant et la tête remplie de projets de cette première expérience.

Lors de la 12ème édition du rallye caritatif Volkswagen Golf Challenge, Sephora Zeiter et son copilote Robert Elliott, du garage RPM à Bulle, ont distribué plus de 130 kilos de matériel à travers les villages défavorisés et reculés du pays. Sur près de 6’400 km, entre les montagnes de l’Atlas et les plaines sahariennes, les Suisses ont offert des habits, du matériel scolaire ainsi que des jouets aux associations et écoles locales. Si l’expédition est couronnée de succès, le périple a failli se dérouler sans la Bellerine. « A un mois du départ, Eliott le mécano s’est retrouvé sans partenaire de course. Il m’a proposé de compléter l’équipage et d’apporter mon expérience humanitaire. J’ai tout de suite accepté. »

Un périple solidaire aux nombreux défis

Elle rejoint donc prestement le convoi suisse, composé d’un second binôme de Fribourgeois, Océane Buchs et Matis Julmy. Au volant d’une Golf 4 VR6 et d’une Golf 4 4×4, ils entament une épopée humaine rythmée d’imprévus qu’ils surmontent ensemble. « Avant même de mettre un pied au Maroc, un des deux véhicules a failli nous lâcher en Espagne. Les mécanos ont su réparer la pompe à essence de justesse », se remémore-t-elle avec émotions. « Ce n’était que le début d’une longue liste de pépins : le radiateur, la boîte de vitesses et le pot d’échappement ont pris cher. »

Malgré une préparation spéciale pour endurer les conditions météorologiques difficiles, les pannes frappent les voitures. Crédit : Garage RPM

Sur place, les conditions se révèlent difficiles, avec des passages techniques composés de sable et de trombes d’eau. Mais Sephora Zeiter et ses amis peuvent compter sur les près de 160 autres pilotes originaires de France, Belgique, d’Italie, de Bulgarie ou encore d’Angleterre, qui les accompagnent. « Tout le monde est là pour s’entraider au-delà des langues. On fait en sorte que personne ne soit laissé derrière, c’est véritablement une grande famille », confie Sephora Zeiter.

Apporter un soutien matériel aux plus démunis

Dans l’arrière-pays, la misère est fréquente. « Je ne m’attendais pas à voir des conditions pareilles en 2026. On se demande comment les gens font pour vivre », souffle la pilote. Une misère humaine que tente d’alléger le groupe grâce à des coffres remplis de dons qui font le bonheur des locaux. « D’un côté, on s’en prend plein les yeux avec des paysages à couper le souffle, de l’autre, la solidarité humanitaire donne un véritable sens au voyage. On aide concrètement les gens sur place. »

Les visages s’illuminent au passage du convoi. Crédit : Garage RPM

Marquée par cette première expérience au Maroc, la pilote bellerine Sephora Zeiter ambitionne de fonder cette année sa propre association qui rassemblera les Suisses autour du sport automobile et d’activités solidaires. Le nom reste à définir mais une première aventure est prévue pour 2028.

Interview complète :

Antoni Da Campo