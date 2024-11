RC - Dernières infos

Raclette on Tour by Soluna

Soluna, le service jeunesse de la ville de Monthey a mis sur pied le Raclette on Tour. Le but de l’opération, créer du lien et un moment convivial en partageant une raclonnette.

Le service de la jeunesse montheysan, qui offre de nombreuses activités tout au long de l’année dans ses locaux, cherche aussi à aller à la rencontre de la population en utilisant l’espace public. Ce nouveau projet a déjà rencontré un vif succès lors de ces premières dates. Il est encore possible de partager ce moment ce vendredi soir dans le parc du Crochetan et le 6 décembre à la zone sport et rencontre du Verney. Eva Zoppi, animatrice socioculturelle à Soluna, revient en détail sur les missions du service jeunesse et sur ce projet hivernal.

Martine Vuistiner