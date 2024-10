RC - Dernières infos

Quel avenir scolaire pour les élèves ukrainiens réfugiés dans le Chablais valaisan ?

En août dernier, des élèves ukrainiens ont entamé leur troisième rentrée scolaire dans les écoles du Haut-Lac. Point de situation sur l’intégration de ces enfants allophones mais aussi sur la suite de leur cursus scolaire.

Depuis la rentrée scolaire de 2022, les écoles du Haut-Lac accueillent des élèves ukrainiens dans certaines classes. Ils sont issus d’un foyer d’accueil, initialement basé à Marioupol, qui s’est installé à l’école des Missions, au Bouveret, à la suite du bombardement de son bâtiment.

Une situation gérée, à l’époque, dans l’urgence. Deux ans plus tard, ce contexte dit « extraordinaire » ne l’est plus tant que ça. Aujourd’hui, avec l’enlisement du conflit, ces enfants ukrainiens entrevoient de plus en plus leur avenir en Suisse. Les précisions de Céline Progins, enseignante de soutien pour les élèves allophones des écoles du Haut-Lac.

Une réalité à laquelle doit s’adapter le système éducatif, comme par exemple le post-obligatoire. Passé les niveaux primaires et le cycle d’orientation, des cursus spécialisés existent, comme l’explique Pierre-Yves Bruttin, l’un des adjoints à la direction des écoles du Haut-Lac.

Retrouvez l’entretien complet avec Pierre-Yves Bruttin, l’un des adjoints à la direction des écoles du Haut-Lac, diffusé lundi soir, dans le « 17h Mag » :

Ludovic Turin