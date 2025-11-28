RC - Dernières infos

Quel avenir pour le téléphérique de Dorénaz – Alesses – Champex?

L’avenir du téléphérique de Dorénaz – Alesses – Champex était au centre des discussions hier (je) soir à Dorénaz. Une séance d’information publique a permis à la société exploitante Alplift de partager sa vision du futur de la ligne câblée.

Les habitants de la commune étaient nombreux à la séance d’information publique à Dorénaz lors de laquelle la société exploitant la ligne câblée et la commune les avaient conviés. Le but : faire le point sur l’avenir du DAC. Existant depuis 1958, le téléphérique devrait être renouveler pour assurer la continuité de la liaison avec les hameaux du haut de la commune. Un renouvellement complet est en discussion, ce dernier coûterait 8 millions de francs qui pourraient être couvert à 85% par la confédération et le canton à une condition. Brice Christen, directeur de la société Alplift SA.

Le taux de couverture représente la part des coûts supportée par les usagers par le biais des abonnements et des billets. Il est donc essentiel pour la réussite du projet que les citoyens utilisent la liaison câblée et en fasse la promotion pour soutenir ce projet important pour la commune, selon le président de Dorénaz, Dominique Bruchez.

Le renouvellement du téléphérique est souhaité pour 2028, une échéance ambitieuse mais qui tient aussi compte du vieillissement de l’installation actuelle et des coûts qu’elle engendre.