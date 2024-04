Quand la solidarité fait chanter l’École de commerce et de culture générale et la FOVAHM de Monthey

Deux étudiants de l’École de commerce et de culture générale de Monthey s’associent à la FOVAHM pour créer une chanson solidaire. Enregistrée avec la participation de résidentes de la Fondation valaisanne en faveur des personnes avec une déficience intellectuel, cette initiative illustre la force du vivre ensemble.

L’Ecole de commerce et de culture générale de Monthey et la FOVAHM unissent leur voix dans une chanson. Deux étudiants – le Gingolais Gabin Fai et le Montheysan Noé Délitroz – se sont engagés aux côtés de la Fondation valaisanne en faveur des personnes avec une déficience intellectuel. Leur objectif : mener à bien un projet social, dans le cadre de leurs cursus scolaire. Après plusieurs mois de travail et de collaboration, un titre musical est né, enregistré avec la participation de résidentes de l’institution montheysanne. Des résidentes qui ont prit goût à ce projet musical. Les précisions de Noé Délitroz, l’un des deux porteurs du projet :

Après l’écriture, la composition et l’enregistrement, réalisé au studio Openstage à Monthey, le résultat est là. Un résultat empreint de solidarité. De quoi rendre fier l’étudiant Gabin Fai :