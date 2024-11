RC - Dernières infos

Quand 4’400 photos donnent vie à Vevey

Vevey prend vie sous l’œil d’une caméra pas comme les autres. Guillaume Reymond, artiste veveysan, signe Vevey, ville vivante, un film en 9 épisodes qui retrace les projets phares de la ville depuis 2021.

Vevey se dévoile en 4’400 images. Signé par l’artiste Guillaume Reymond et dévoilé récemment, le projet Vevey, ville vivante met en lumière 43 réalisations majeures de la ville d’images entre 2021 et 2024, soulignant les grandes orientations de la législature en cours. Réalisé en pixilation, un procédé mêlant photo et animation, ce film de 14 minutes rassemble plusieurs milliers de clichés pris dans les rues de la ville. Pour le réalisateur, collaborer avec des talents locaux sur ce projet était une évidence. Guillaume Reymond :

La comédienne Morgane Mellet et le musicien Damien Vuarraz, alias Larkabo, ont ainsi prêté leur créativité à ce voyage visuel, qui se décline en neuf épisodes. De quoi ravir la municipalité, qui se réjouit de voir ses projets mis en lumière. Le vice-syndic Vincent Imhof :

À noter que les neuf épisodes sont disponibles sur le site officiel de la ville.