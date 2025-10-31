RC - Dernières infos

Qualité de l’eau du Léman: le canton appelé à renforcer les contrôles industriels

La pollution du Léman s’invite à nouveau dans les débats politiques. Une députée vaudoise veut davantage de contrôle, et que les entreprises à risque passent à la caisse.

Le Léman refait surface dans le débat politique vaudois. Après la découverte il y a un mois d’une pollution au 1,2,4-triazole — une substance chimique principalement issue du site Syngenta à Monthey — la députée Élodie Lopez tire la sonnette d’alarme.

La Veveysanne a déposé une interpellation et une motion au Grand Conseil pour réclamer des contrôles indépendants des rejets industriels. Elle demande également la création d’un fonds financé par les entreprises à risque. Deux démarches distinctes mais complémentaires, que résume Elodie Lopez :

La députée de la Riviera n’est pas la seule à s’en préoccuper : d’autres députés se sont également saisis du dossier :

Le Conseil d’État dispose de trois mois pour répondre à l’interpellation. La motion, elle, sera traitée dans un second temps par le Parlement vaudois.

/JGA